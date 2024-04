Insatisfação sexual: quem não presta assistência, abre concorrência?

Recebi uma paciente com queixa de pouca libido, preocupada com as consequências no seu casamento de 8 anos. "Sabe como é: quem não dá assistência, abre concorrência", ela disse. A frase é clichê, mas tem lá seu fundo de verdade.

Dois pontos que quero ressaltar sobre o jargão antes de começar o debate: a frase independe de gênero, é para todes; e vale lembrar que muitas pessoas, mesmo as que desejam suas parcerias e tem satisfação sexual na relação, ainda sim podem querer variação. Para quem tem muito desejo sexual e para quem adora o jogo da sedução, transar com uma única parceria por muito tempo pode entediar. Ou seja, nem sempre abrir "concorrência" tem relação direta com uma "falta" no relacionamento em si, pode ser uma questão do próprio sujeito desejante.

Dito isso, esse texto é sobre os insatisfeitos sexualmente com suas parcerias. As queixas mais comuns são sobre a frequência, mas também estão na lista a falta de interesse em sexo, o não se sentir desejado(a), a falta de 'pegada', pouca habilidade, falta de acolhimento das fantasias sexuais, divergência no perfil sexual - aquela história de que há quem goste de um sexo mais genitalizado, cheio de penetração, movimentos vigorosos e quem curta um sexo mais sensorial, ou romântico, cheio de toques sutis.