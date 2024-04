Há limite para a exposição? Quando falar de sexo atrapalha a vida conjugal

Não há como discutir, com a popularização da tecnologia e das redes socias, o sexo avançou o espaço público de vez. O que era da ordem do privado se tornou público, nos fazendo questionar: quais seriam os valores que sustentariam os novos limites da intimidade pessoal? Se todos estão falando sobre suas experiências sexuais de forma aberta e livre, em nome de que eu deveria renunciar a esse chamado?

É bom saber que fulano ou ciclano passaram por experiências que, a priori, parecem transgressoras ou que sofreram com conflitos e queixas sexuais comuns, que estão se beneficiando da ciência e da tecnologia para melhorar sua satisfação sexual, autoimagem e autoestima. A exposição do íntimo pode servir como informação, orientação e reflexão, além de ajudar na quebra de preconceitos e tabus, normalizando o sexo.

No entanto, existe também um fomento da dinâmica entre o exibicionista e o voyeurista, que se retroalimentam com as narrativas de intimidade sexual. Minha impressão é que muitas vezes a finalidade do discurso de práticas sexuais está mais à serviço dessa relação, do que na expansão do conhecimento. O 'gozo' está mais na repercussão do mostrar e ser visto, do que na educação sexual da população.

Há que se lembrar, que o pudor é também necessário para a preservação de intimidade, que a vergonha nos serve como contorno moral e que a ética é a única fonte possível de balizamento, diante da diversidade cultural e religiosa da humanidade.

Há quem suporte bem as reações das pessoas, diante das manifestações públicas de intimidade sexual, que não se abalam com haters, ou com o impacto que suas revelações causem nas pessoas de seu convívio. Alguns inclusive se alimentam disso, ou porque terão seus nomes nos trends, ou porque são viciados na contestação de regras sociais.

Mas grande parte das pessoas, principalmente as que estão em formação, como crianças e adolescentes, são extremamente sensíveis ao julgamento social. Sabemos que a transgressão é também necessária para o avanço da civilização, mas até que ponto a descrição sexual personalizada invade limites de uma privacidade que também é importante na manutenção do ego?