Você recebe afeto suficiente? 32% dos brasileiros não se sentem amados

No Brasil, vivemos ainda sobre a égide de fortes componentes românticos que são constantemente confrontados pelos ideais atuais sobre desenvolvimento individual e liberdade sexual. Há visivelmente um desencontro no desejo e na capacidade das pessoas se comprometerem com o amor como um projeto de vida.

Amar implica no investimento ativo na relação, na conexão, na aceitação das particularidades alheias. Falta tempo e disposição para tal e a frustração acumulada pelas relações que não acontecem a contento, tornam as pessoas desacreditadas das relações.

Às vezes, mesmo quando as pessoas estão fisicamente presentes, podem estar emocionalmente distantes, o que pode fazer com que os outros se sintam negligenciados e não amados. O envolvimento com o trabalho e com a tecnologia que invade os espaços de intimidade, lazer e descanso - quando poderíamos nos conectar aos entes queridos - é, sem sombra de dúvida, a maior reclamação.

Mas é importante reconhecer que a percepção de não ser amado nem sempre reflete a realidade do amor que está disponível para uma pessoa. Às vezes, as pessoas podem não expressar seu amor de maneiras que sejam reconhecidas ou valorizadas pelo receptor. São aqueles casos em que para um a linguagem do amor só é traduzida em abraço, mas para outro é o ato de fazer o almoço ou mandar mensagem toda noite desejando bom descanso. O desencontro nas demonstrações de afeto pode levar à sensação de não ser amado, mesmo quando o amor está presente. A falta de comunicação clara sobre os sentimentos e necessidades leva a esta incompreensão.

Traumas emocionais ou experiências negativas anteriores também afetam a capacidade de se sentir amado no presente, não percebendo ou não acreditando nas ações amorosas do outro. Conflitos não resolvidos, falta de comprometimento ou desequilíbrios de poder em relacionamentos podem levar à sensação de solidão.

Pessoas com baixa autoestima podem ter dificuldade em acreditar no amor que lhes é dado, independentemente de quão genuíno seja. Em termos de Brasil, talvez resida aqui uma das causas que fazem uma boa parte do nosso povo insatisfeito nesse quesito.