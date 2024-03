'Me aventurei em app para casados para testar meus desejos e fetiches'

Olavo tem um perfil sedutor, é alto e com voz macia e quente, segundo Marina. E tem o hábito de seduzir balconistas, atendentes de lojas, a moça do pedágio. Faz as mocinhas sorrirem e "se abrirem" para ele, que fica sempre levemente inclinado no balcão, fazendo um gracejo inteligente.

Para Marina, que já havia também beijado dois homens em um bar, em ocasiões diferentes, as infidelidades do marido faziam parte de um arranjo possível nos hiatos da convivência intima a dois. Foi honesta também sobre os beijos segredados até então.

Mas eis que essa abertura e afrouxamento da censura, abriu as comportas do desejo de Marina. Ela resolveu usar um aplicativo para casados. No perfil, a frase de apresentação era: "mulher casada que precisa de sexo". Nas preferências: "uma aventura, sexo casual". Ela abriu sua conta e não olhou mais o app, só no dia seguinte, quando notou que já tinha um monte de caras pedindo para que ala abrisse seu álbum privado - foram mais de vinte.

Com calma, ela selecionou o público. Começou pelos mais próximos, que eram um tenista, um advogado e um engenheiro. As idades variavam entre 35 e 60 anos. Cinco dias depois do perfil criado, sua rede já contava com oito homens, que migraram para o WhatsApp e não tinham vergonha de fotos de pênis duros ou gozando.

Enquanto isso, empolgada, Marina transava com Olavo todas as noites - e às vezes até pela manhã. Pedia para ele tirar fotos e filmar, o que lhe serviu para conseguir ver de perto sua própria vagina, lábios, tudo. Ela amou tirar fotos sensuais e recortava, ampliava, se via gostosa, desejante. E claro, mandava os nudes para os outros homens pelo WhatsApp.

Quatro dos eleitos lhe chamaram atenção, vamos aos detalhes: O tenista era casado e adora enviar nudes e vídeos de sexo tântrico, mas depois que Marina respondeu com um vídeo fazendo sexo com o marido, ele sumiu. Ela perguntou o porquê, ele respondeu que "era muito para ele, não dava conta". O advogado se tornou mais amigo do que qualquer outra coisa. Tinha troca de fotos, mas conversavam muito, e Marina usava as experiências sexuais que ele contava como ideias para transar com Olavo. O engenheiro com barba aparada e 42 anos disse que gosta de se aventurar, mas quando ela sugeriu a fantasia de sexo a três, incluindo Olavo, negou. Já com o vendedor a relação ficou cada vez mais séria. Carente e dizendo que a esposa só fazia sexo "mecânico", a troca com Marina foi se intensificando até que chegaram ao motel.