Estressada e sem pique para transar? Estimule seus desejos com bons livros

Não estou falando de vídeos pornográficos, já que esses ativam rapidamente o centro de recompensa e podem levar à dependência, tornando o cérebro menos responsivo diante de estímulos sexuais e levando a pessoa a sempre procurar material novo e mais estimulante. Mas uma boa ideia é alimentar a mente com sexo para motivar o desejo de transar sem descarregar a tensão sexual via masturbação, mas sim o oposto: acumular a tensão sexual. Diante de filmes pornográficos, ainda mais quando a pessoa está sozinha me parece mais difícil essa feita.

Sem olhos nas telas, que tal confiar em recursos auditivos, como os contos eróticos disponíveis em podcasts que permitem as pessoas imaginarem cenas e se colocarem ativamente nas situações, ou em romances eróticos, que favorecem que a tensão sexual se prolongue na quantidade de tempo que levamos para leitura? Hoje, boa parte de conteúdo erótico literário tem sido produzido por mulheres, com estilos diferentes, dos mais românticos aos mais explícitos.

A fim de divulgar as escritoras brasileiras, sugiro alguns títulos:

Um - primeiro livro da Trilogia Infinito de Lucia F. Moro - um romance erótico que acontece entre uma advogada determinada, autônoma e separada que decide bloquear seus sentimentos após sofrer com a infidelidade do ex-marido e um cliente que tem o estereótipo do macho alfa; Ave Marias - de Carol Meyer - uma coletânea de contos, nos quais as protagonistas se chamam Maria, cada qual vivendo experiências diferentes em contextos peculiares. Tem sexo, mas também romance, crueldade, aventura, mistério; Emma e o Poliamor - segundo livro da trilogia erótica Emma de Ilana Eleá - o romance é recheado de descrições eróticas que acontecem na relação de um trisal, atravessado pelos dilemas que acompanham esse tipo de formato; Inenarrável 2 - de Clarissa Marini e Juliana Elias - uma coletânea de poemas e textos, nos quais o erotismo se desvela de maneira leve e fluida.

Seja qual for o seu estilo, a leitura certamente favorecerá maior disponibilidade sexual, uma ajudinha para manter a frequência em relações conjugais.