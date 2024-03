'Abri a gaveta e pirei ao ver que o vibrador da minha esposa não estava lá'

A hipótese mais plausível para a compra do vibrador, foi, na cabeça dele, os problemas que ele teve com o câncer de próstata, que o afastaram da relação sexual por um período. Pondero que sim, é possível, mas que não também, pois a mulher pode muito bem ter só comprado um brinquedinho para se dar prazer de vez em quando e que é preciso entender que a sexualidade feminina não é resultante de uma relação de causa e efeito com a sexualidade masculina. Que se ele justifica a compra do brinquedo por falta da atividade do parceiro, coloca o vibrador como um substituto de si mesmo e ainda que nessa relação atualmente ele esteja em desvantagem, o pano de fundo é que o pênis dele seria o maior representante do desejo dela.

"Amado, a gente pode desejar o parceiro e ainda desejar mais um monte de gente ou ninguém, ou só se masturbar mesmo para descarregar tensão sexual ou focar mais no trabalho — a dopamina que nos ajuda no pós-sexo. Você nunca faz isso?"

"Claro que sim", assume que estava sendo machista. Racionalizar que a mulher estava só se divertindo sozinha, como ele faz de quando em vez, era legitimo, afinal já tinha aceitado a existência do vibrador. Mas daí o aparelho sumir, um novo significado tinha sido posto. Para piorar o cenário, na manhã seguinte, o vibrador voltou para a gavetinha, sinal que foi mesmo passear não sei onde, nem com quem.

Passou o dia tentando não ser rude e se acalmar, não queria parecer infantil ou machista. Entoou todos os mantras da ioga, da psicologia positiva, Hoʻoponopono, inteligência emocional e fez várias saudações ao sol. Revisitou os últimos tempos, nos quais ele e a esposa, após um período de crise, estão bem. Ela me ama, eu a amo, voltamos a conversar, nos divertir juntos e a transar. Então ele não tinha que se preocupar com algo que é dela, não dele.

Resolveu ir ao cinema sozinho, uma experiência que ele não vivia há algum tempo. Foi meio escondido: mentiu dizendo que tinha uma reunião, talvez a fim de dar voz a algum desejo individual, um tipo de transgressão, para quem tem passado os últimos meses tão focado no relacionamento. 'Se ela foi se dar algum prazer escondido, também o farei'. Quando voltou para casa, deitou-se sozinho na cama do casal, esparramado. "E bateu uma punheta?", perguntei, meio que já adivinhando. Bingo. Rimos da falta da criatividade humana. Embora tenha aí uma revanche, tinha também uma permissão para a vivência do gozo sem a parceria. Se dando esse prazer, era mais fácil autorizar, dentro de si, a parceira a fazer o mesmo.

Passamos mais 20 minutos falando de sua resposta sexual. Me disse que sua ereção estava como aos 18 anos, no que eu disse: "não exagera, homem, pode ser boa, mas igual não tá. Já percebeu que o pênis tá encolhendo?" Arregalou os olhos. "Claro, envelhecemos, tudo encolhe." Rimos. Chegamos aos remédios para ereção que ele está tomando e o pênis que está entortando. "Fibrose nos copos cavernosos, precisa mostrar para o urologista. Está atrapalhando a penetração?" Impressionante como os homens têm dificuldade de manter conversas francas sobre queixas sexuais até com os próprios médicos. Por isso gosto tanto da minha profissão.