'Transamos a cada cinco meses, dá para resgatar a vontade de fazer sexo?'

Eles tinham outras coisas em comum, como o gosto por música e culinária, além de boa convivência. Faziam mais sexo no início do relacionamento, como toda nova relação, mas descobrimos durante o processo que a química entre os dois não era lá essas coisas, não sendo o erotismo o pilar central desse relacionamento. A função emocional sustentava o vínculo.

Passaram anos vivendo assim, mas agora a falta do sexo apareceu como uma queixa. Como terapeuta, eu me perguntava o que estava mudando.

Tentamos fazer um resgate do sexo, mobilizando o desejo responsivo, promovendo momentos de intimidade entre eles, mas a resposta não estava sendo positiva. Eles demoravam muito para fazer os exercícios que eu propunha, e quando faziam, contavam sem entusiasmo.

Individualmente, Carla parecia estar se redescobrindo e desejando dar passos sozinha. Durante as sessões, cada vez que ela colocava um conflito, uma dúvida ou um desconforto, ele automaticamente vinha com uma solução. Cabeça de orientador é assim. Mas ela demonstrava completa resistência diante das opiniões dele. Estava ali a questão: eles não sabiam conviver desse novo modo. O que Robson poderia oferecer, se ela estava tirando o espaço para ele funcionar no que sabia fazer bem? Carla queria tomar decisões a partir de ideias próprias, algumas contrárias às dele. A terapia sexual se transformou em terapia de casal.

Quando pensamos em relacionamento de compromisso, não podemos nos esquecer que o sexo é um componente, mas não o único. Existem, sim, casamentos sem erotismo, com ótima convivência e apaziguamento na esfera sexual. Mas efetivamente pode ser um risco apostar em uma relação sem sexo, caso seja importante na sua vida, um item básico para a satisfação pessoal.