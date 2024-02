Cogumelos mágicos podem melhorar a vida sexual, mas é preciso ter cuidado

Conheço uma porção de gente que usa os tais cogumelos mágicos de maneira recreativa. Que são funcionais, trabalham, pagam suas contas e não infringem leis nem regras de convívio. Outra porção usa cannabis, mais uma galera usa LSD, MDMA e outras em festas. Todos acabam fomentando o tráfico de drogas, é verdade, e isso precisa ser computado como responsabilidade individual e coletiva.

Não dá para comparar a vivência dos adultos, que têm consciência dos efeitos das substâncias nas suas vidas, à dos adolescentes, que estão com o cérebro em formação e, portanto, muito vulneráveis. Além disso, quem trabalha com dependentes químicos sabe muito bem o estrago que drogas psicoativas podem fazer na saúde psíquica e física, bem como todos os outros prejuízos sociais e familiares. Por isso, o debate é acalorado também na academia.

O grande desafio reside em determinar a quantidade segura de algumas dessas substâncias, evitando riscos de overdose, vulnerabilidade à violência, dependência ou o desencadeamento de surtos psicóticos. Certa vez ouvi um psiquiatra de uma universidade de Londres dizendo que o sonho dele era conseguir, com um exame simples de sangue — igual aos que se faz para diabetes — identificar quem estava mais propenso a ter surtos psicóticos com o uso de cannabis. Então, ele ia montar barracas com testes gratuitos em todos os parques e locais de shows, e dizer para os usuários: "você pode, você não". Gosto desse tipo de intervenção, que não é demagoga e usa a ciência para reduzir danos.

Um passo importante para avaliar pesquisas é ler suas limitações metodológicas: No caso dessa, um estudo avalia pessoas saudáveis usando psicodélicos recreativamente, enquanto no outro a amostra é composta por pacientes deprimidos em um ambiente clínico. Os pesquisadores recomendam cautela na interpretação dos resultados e sugerem considerar avaliações diádicas e o contexto social e cultural do uso dessas substâncias.

Além disso, apontam a importância de replicar os achados em amostras maiores e mais diversas e destacam que o suporte psicológico oferecido aos participantes pode ter influenciado os resultados positivos. Reforçam que os resultados sobre o ISRS não podem ser generalizados para outros antidepressivos e alertam para o possível impacto da retirada do antidepressivo nos resultados do estudo com psilocibina. Chamam a atenção para comportamentos sexualmente abusivos em contextos psicodélicos, enfatizando a necessidade de estratégias de precaução e prevenção. Destacam a complexidade das dinâmicas de relacionamento associadas ao uso dessas substâncias e a importância de se estabelecer padrões éticos e diretrizes profissionais para evitar abusos. Concluem destacando a necessidade de educação sobre os riscos e promoção de um ambiente seguro à medida que as políticas em torno do uso de psicodélicos evoluem.