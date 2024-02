Pobres criaturas: como viveria uma mulher completamente livre sexualmente?

Ainda sobre a castração, ela aparece também nas personagens masculinas, ora no tutor/pai literalmente castrado e agredido pela figura paterna na infância, ora pelo homem que a deseja, mas que acaba se apaixonando por ela.

Interessante como o personagem Duncan Wedderburn encarna todos os estereótipos do homem sedutor machista e narcisista, que sai da potência para a impotência diante da apropriação que Bella Baxter faz de seu próprio ser desejante. O enredo desvela como as relações amorosas, quando estão atravessadas pela manutenção do poder, perdem a natureza fraterna, a cumplicidade dos amigos que vão usufruir de momentos de prazer. O que era intimidade, vira um campo de guerra, uma luta para que o brilho e a liberdade sejam privilégio de um só. É possível navegar sobre concepções de amor, posse, aceitação, exclusividade sexual e como o formato tradicional de relações entre homens e mulheres pode fazer o desejo minguar.

"Pobres Criaturas" usa a estética e os elementos fantásticos para abordar dilemas e dialéticas da vida. Mostra como, mesmo que as escolhas pessoais sejam difíceis e sofridas, são as únicas capazes de nos individualizar, legitimar vontades e colorir a vida.

Experiências induzidas por terceiros, à revelia, normalmente produzem a palidez existencial. A sexualidade é olhada por diversas perspectivas, mas é bonito e interessante observar Bella se transformando em mulher, como naquela clássica frase de Simone de Beauvoir: "não se nasce, torna-se uma". É tomando as rédeas da própria vida que vira senhora-dona-da-porra-toda, o que a pode levar, também, para escolhas baseadas tão somente em seus próprios desejos, o que a coloca na fronteira da perversão.

Ser adulto é ter consciência sobre o bom e o correto e fazer escolhas, às vezes nada fáceis, convenhamos.

O filme mostra ainda como levamos vida afora as marcas da infância, sejam as boas ou as traumáticas, que nos farão repetir comportamentos e voltar as raízes —aquele momento em que nos pegamos fazendo o mesmo que criticávamos em nossos pais.