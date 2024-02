'Moda' do sexo casual acabou: por que as pessoas estão cansadas de transar?

Parece que a Geração Z está tentando encontrar uma solução para os tantos dilemas relacionais e as possibilidades que se abriram e chegar ao meio-termo entre sexo e afeto. Segundo o 'Vem na Trend 2024', resultados de uma pesquisa encomendada pelo Instagram que analisa tendências da Geração Z no Brasil, EUA, Reino Unido, Índia e Coreia do Sul, 63% dos jovens estão solteiros, sendo sua principal prioridade de relacionamento para 2024 fortalecer os relacionamentos atuais. Essa necessidade de se aprofundar nas conexões passa também pelo aprendizado de como fazer isso diante da revolução tecnológica mediando as relações, da fluidez, das infinitas possibilidades, e da rapidez como tudo acontece. Novos tempos, novos códigos.

Segundo o levantamento, a Geração Z brasileira é a que mais paquera com seu interesse romântico no Instagram, curtindo e marcando os stories dos crushes, ou adicionando a pessoa na sua rede de contatos. É uma maneira de demonstrar que está em um lugar especial, que não é só mais um na lista de contatinhos. Pode ser o sinal de que alguém quer adentrar o espaço da intimidade. Pouco mais da metade dos jovens brasileiros desejam encontrar alguém com quem podem ser eles mesmos, compartilhar hobbies, interesses e intimidades.