O contato com a sexualidade acontece inicialmente na família, principal agente formador da concepção de sexualidade de uma pessoa, pelas ideias transmitidas sobre o conhecimento do corpo, do sexo e da relação sexual, mas também por todas as falas e ações que se referem à relação de gênero. A sexualidade pode ser vista como um dos modos de ser e de se comunicar com os outros. É ela que possibilita o encontro com o outro. É ela que nos impele a sairmos de nós e abrirmo-nos à relação com o diferente. Como ninguém se realiza sozinho, a sexualidade deve ser orientada para o amor.

Além da família, o contexto sociocultural, político, econômico, educacional e religioso do jovem também contribui para essa formação. A nova geração cresce em um ambiente mediado pela tecnologia, tendo alcance a muito conteúdo sobre o tema. Estabelecem relações por meio de apps, mudando a maneira de encararem as relações afetivas e sexuais. A família deve estar aberta para entender o contexto e aprender com o novo, já que muitos valores relacionados à sexualidade podem divergir das experiências dos cuidadores. Siga as dicas abaixo para ajudar seus filhos:

1. Converse sobre sexualidade desde a infância

Embora seja na puberdade e entrada da adolescência que a atração sexual se dê, a sexualidade se desenvolve desde o nascimento. Portanto, essa conversa deve acontecer desde a infância, aos poucos, à medida que as crianças precisam aprender hábitos de higiene, intimidade, limites com o corpo das outras pessoas, afetos, brincadeiras, autocuidado, masturbação.