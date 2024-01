Ela atendeu sobressaltada achando que algo de muito ruim tinha acontecido. "Oi, como vai, tudo bem, como estão as coisas"—até aí, nenhum sinal de acidente, tragédia ou doença grave, mas uma leve sensação de revelação no ar.

Vinícius então introduziu o assunto com delicadeza —embora seja daqueles advogados contundentes, não é afeito ao drama.

Disse que há 3 anos está vivendo como um trisal, que no começo foi difícil a aceitação dos pais e irmãos, que amam Verônica, sua esposa há mais de 10 anos e, a princípio, tomaram a situação como se fosse uma afronta a ela.

Contou que a revelação se deu recentemente, pois já estavam estranhando a frequência da tal Manuela dentro da casa do casal, que é vizinha da dos pais dele, já idosos.

A irmã mais velha ficou tão irada que pediu para Vinícius fechar um acesso que existe no quintal, que liga uma casa na outra. "Pouca vergonha! Imaginem só se os pais veem alguma cena mais quente ou escutem os gemidos dos 3 juntos." —embora já estejam bem surdinhos pelo avançar da idade.

- "E o que irão falar os vizinhos? A dona Margarida do 408, que é uma espécie de síndica da rua, ou a beata do 405, que mora na frente e vive enquadrada no janelão do quarto: certeza que verá algo entre as cortinas."