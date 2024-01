Uma mulher alcança o orgasmo após 13 minutos de estímulos excitatórios, em média.

Naturalmente, existem variações devido à ação dos hormônios e às circunstâncias envolvendo paixão e excitação intensa.

O contexto erótico certamente exerce influência nesse aspecto. Brinquedos sexuais, sem dúvida, também reduzem esse tempo, embora não garantam uma sensação de excitação intensa, pois há uma diferença na mecânica e na sensação subjetiva do corpo. Em outras palavras, é possível atingir o orgasmo com um estímulo direto no clitóris sem que a mulher sinta uma grande excitação.

É crucial fazer uma distinção entre latência e controle do orgasmo. As pessoas procuram maneiras de prolongar a sensação de pico de excitação, como pausar o movimento e respirar, para retomá-lo quando a excitação diminui um pouco. Alguns homens, por exemplo, conseguem adiar o orgasmo devido ao seu considerável controle, enquanto outros ainda não aprenderam a fazê-lo.

Ao perguntar sobre as expectativas temporais da relação sexual, sem especificar a definição do que consideram 'sexo', a tendência é que as pessoas, principalmente os homens, pensem na penetração, o índice de insatisfação com o tempo provavelmente será maior.

Ninguém em sã consciência desejará ter menos prazer. O problema é que tudo que antecede ou sucede a penetração fica em segundo plano e não é considerado como "atividade sexual".