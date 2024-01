Mas ficar "nas mãos do cupido" também pode atrapalhar, principalmente quando a sua "amiga" tem assim uma visão tendenciosa da sua pessoa. No nosso caso, a frase dela para meu marido foi que eu era "alguém para não se levar a sério", um matchmaking às avessas.

Lembremos que era o início dos anos 2000, que ela não me conhecia tão bem e que eu estava de rolo com um amigo da outra amiga, do mesmo grupo, o que preconceituosamente podia gerar esse tipo de julgamento moral sobre o meu comportamento. Além de ser "A Sexóloga", uma profissão bem incomum para a época, sabem como é.

Já a perdoei faz tempo. O importante da história é que Paulo não se intimidou, até porque ele estava tão livre, leve e solto como eu e interessado em sexo —como eu. Mostrou que gosta mesmo é de mulher autônoma e desejante e eu não ia querer outro tipo de parceiro para mim.

Na época, nem eu, nem ele estávamos 'buscando alguém' para nos relacionarmos em compromisso, mas quando a química bateu, foi um tanto orgânico querer ficar junto, sem muita dúvida, nem vontade de estar com outras pessoas.

Excetuando o 'Amor Fora da Caixa', eu e meu marido Paulo gabaritamos as tendências de 2024 quando nos conhecemos ainda no ínicio dos anos 2000, sendo prova viva de que, passa década, entra década, mudam as letras das gerações, mas, em termos de necessidade afetiva, as pessoas sentem falta da mesma coisa: conexão, autenticidade, criatividade, leveza, comprometimento e, quem sabe, precisem de uma ajuda extra do cupido (tô pensando aqui que a propaganda "inversa" me parece instigar tanto quanto)

Vou considerar que o encontro na pizzaria não fora assim tão criativo, mas reforço que logo de cara convidei-o para irmos juntos à academia onde eu fazia escalada indoor —um esporte que também era incomum, então considero um check para 'atividades de quebrar o gelo'. E que a intuição dele nos salvou, certamente, do julgamento premeditado sobre ser ou não uma pessoa a se investir emocionalmente.