Gisela, de 27 está empenhada em abandonar uma obsessão amorosa.

Ela se sente prisioneira de uma relação que já acabou há mais de 7 meses. Pedro lhe atrai, lhe distrai, fazia Gisela remoer de ciúmes, usava e abusava, acabava com sua autoestima e com seu sossego.

O namoro acabou, mas ela continua "comprometida" com ele, já que tudo o que vai fazer é pensando em agradá-lo —nas notícias que ele terá sobre ela, em redes sociais ou pelos amigos em comum.

Seu desafio será deixar de lado antigos hábitos como stalkear o ex nas redes sociais, ouvir as mensagens de áudio "fofinhas" gravadas no whatsapp do tempo em que estavam juntos, conviver com os amigos dele, manter-se longe e dar foco a novos interesses!

A melhor pergunta para quem tem obsessões que invadem o pensamento é: se você não estivesse ocupada com isso o tempo todo, no que provavelmente estaria pensando? Muitas vezes encontramos dilemas mais complexos e angustiantes, dos quais desviamos o foco para outros assuntos com os quais já sabemos lidar emocionalmente, mesmo que aparentemente pareça que não.

Já Joelma de 38 anos, pretende fazer mais sexo.