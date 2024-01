Intimidade é a palavra-chave para os relacionamentos em 2024, segundo as perguntas que as pessoas da geração Z (até 26 anos) e millennials (27 a 42 anos) fizeram para a rede social Pinterest: "perguntas para casais se reconectarem"; "perguntas criativas", "ideias para iniciar conversas profundas", "intimidade emocional" "perguntas para conhecer os amigos". Esse resultado está no Pinterest Predict — um relatório que, todo fim de ano, traz o que vai ser tendência nos meses seguintes — e mostra que muitas pessoas têm sofrido com a falta de conexões mais profundas e pior, que desaprenderam a estabelecê-la.

Essa preocupação com a melhor maneira de conversar no intuito de aproximação pessoal não é nova. O psicólogo Arthur Aron, no final do século 20, por exemplo, já estudava o tema, no campo da pesquisa, com o objetivo de entender os mecanismos que promovem apaixonamento por meio da linguagem. A diferença é que agora as pessoas de modo geral estão treinadas para a superficialidade, pois são mediadas por ferramentas de linguagem rápida, curta e através de símbolos, além de viverem no modo acelerado, o que atrapalha a formação de vínculos. Não é mais sobre apaixonamento, e sim sobre estabelecer verdadeiros laços afetivos.

Como as pessoas se abrem de forma gradual, é preciso um certo tempo para passar do trivial para assuntos mais íntimos. Estamos sempre em busca de uma certa identificação pessoal, além de encontrar sinais de que o interlocutor está gostando de nós. Muitas relações mediadas por apps acabam se perdendo no cotidiano, nas mensagens que ficam esquecidas e não são respondidas, nos provocando o sentimento oposto — o de rejeição.