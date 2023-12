O Natal está chegando e um perfil do Instagram publicou uma provocação aos seus seguidores: "Fale uma frase que dá para dizer no Natal e no sexo". A postagem foi curtida por quase 10.000 pessoas e tem mais de 2.000 comentários. Compilei as respostas mais comuns:

Em primeiro lugar, disparado, as frases foram sobre o peru. Como protagonista principal da ceia de Natal, teve gente que se espantou com o tamanho, para menos ("A cada ano que passa, o peru tá cada vez menor"), para mais ("Nossa, que peruzão"), teve quem reclamou que o peru tava muito duro, que dava água na boca, que tava molhadinho e até que o "pininho do peru não subiu". Entrou também na categoria genital a menção à clássica salada de Natal - "Esse salPICÃO serve 20 pessoas" e "Alguém quer experimentar a minha rabanada?". Sobre a fartura do jantar tinha ainda "vou colocar só um pouquinho", "pode botar tudo", "tranquilo que amanhã tem repeteco".

Fora o clássico dos clássicos "É pavê ou pá cumê"?, a associação com o prazer foi direta: "Pode comer à vontade", "chama seu amigo pra comer também, que sozinho você não dá conta de comer isso tudo não" ou ainda "vai trazer a sua prima?".