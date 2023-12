Existem mais de 200 variantes do vírus HPV, algumas de alto risco, associadas aos cânceres de colo de útero, pênis, ânus e orofaringe. Estima-se que de 50% a 80% da população se tornem infectadas com o papilomavírus humano ao menos uma vez na vida. Além de algumas pessoas não desenvolverem sintomas, eles podem demorar anos para aparecer, por isso às vezes fica difícil saber quem transmitiu o HPV.

As mulheres têm sido as maiores vítimas, já que ele é o grande responsável pelos cânceres de colo de útero, que em casos graves e de diagnóstico tardio podem levar a morte. É o terceiro tipo de câncer que mais acomete mulheres no Brasil e o quarto que mais mata. Cerca de 70% das mulheres no Brasil fazem exame papanicolau regularmente, o maior aliado para detectar a presença de problemas na região da vagina e colo do útero. As mulheres pobres e negras têm menos acesso aos exames de rotina e, portanto, as que mais morrem da doença.

Outras populações são negligenciadas, como as mulheres trans com neovagina, que podem ser contaminadas em relações penetrativas — devemos lembrar que a glande do pênis é a região com maior concentração do vírus. Homens trans que têm colo de útero também precisam fazer exames regulares. Mulheres lésbicas também podem ser acometidas, pois o HPV é um vírus de contato — pele com pele, mucosa com mucosa, além de que o compartilhamento de objetos penetrativos pode transmitir também. O preservativo ajuda na prevenção, mas não protege 100%. Em uma relação sexual heterossexual, o contato da pele com a base do pênis que não está coberta pelo látex pode contaminar.