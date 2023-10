Valéria tem 40 anos, acaba de romper o relacionamento com Sandra, de 34, e está arrasada. É a segunda vez que terminam e pelo mesmo motivo: Valéria gosta de viver relações de maneira livre e não monogâmica. Já Sandra costuma só ter atração sexual por pessoas com quem esteja vivendo uma relação afetiva; por isso não se vê tendo múltiplas parceiras. No início, perceberam o desafio de encontrar um formato. Como se gostam e convivem bem, decidiram enfrentá-lo. Ressalto que estão juntas há seis meses, tempo curto para sedimentar o amor com as raízes que necessitam para enfrentar esse e tantos outros desafios.

Sandra parece viver aquela dualidade entre razão e emoção: a ideia da não exclusividade como uma maneira de viver relações legítimas, sinceras e menos hierarquizadas faz sentido, mas é tomada por emoções negativas quando sente a ameaça de uma terceira pessoa, como a vizinha gentil, um ex-namorado (Valéria já teve relações com homens) ou mesmo uma amiga que a parceira elogie. Elas acabam brigando pelos questionamentos de Sandra, que não os entende como ciúme, mas um incômodo relacionado a suas experiências anteriores. Na tentativa de acomodar os sentimentos da parceira, na melhor das boas intenções, Valéria acaba forçando a barra para ela assumir o ciúme e se conscientizar que ele atrapalha as relações. Mas Sandra sente que Valéria está sendo rasa na sua leitura.

Ciúme passou a ser um sentimento considerado tóxico por alguns, mesmo quando é uma manifestação pueril. Que me desculpem os que acreditam que ciúme é só uma construção social, pois eu entendo que é um sentimento humano, natural, já observável em tenra idade. Ser exclusivo, ter atenção, ser mais amado dos que os outros faz parte de uma etapa do desenvolvimento infantil e que vamos reproduzir vida afora. Ciúme como prova de amor é um equívoco histórico. Você não é um ET contemporâneo se tiver um ciuminho lhe invadindo as ideias.