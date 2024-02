Que futuro você imagina?

Não um ideal imaginário de paz, mas a possibilidade do convívio? Do com? Da vida? De que

modo isso pode ser realizado?

É o que diz o ativista israelense Alon Lee, que coordena o "Standing Together" com a palestina Sally Abed: ninguém vai sair dali. Esse é nosso ponto de partida para construir.

A Ética do Cuidado, ao me apresentar as políticas da interdependência, faz considerar, por outro ângulo, algo que a psicanálise já me ensinava ao formular que não há Sujeito sem Outro. Esse outro ângulo, o da Ética do Cuidado, me devolve alguma força para cruzar o debate sobre a procura de culpados e as suas infindáveis camadas de discussão —e me mover em direção ao ponto da urgência da defesa da vida. É só sobre isso que falo.

Não tem jeito, é preciso perder para viver com os outros. Mas essa não é, e nem nunca foi, uma questão moral, ela é ética: não há vida sem perda. Priorizar o cuidado com a vida inclui a perda do espaço, de bens, das certezas sobre si e sobre o outro. A vida possível inclui a perda.

Quem mata para ficar com tudo, quem mata para acumular, aquele que não sustenta a inexorável condição da divisão, também não se protege, e expõe os seus a mais violência. Aquele que entende que matará o último outro para construir a sua paz, subjuga sua condição humana de interdependência.

É por isso que o cuidado é uma política. É por isso que a ideia de defesa precisa, de um lado, encontrar o limite da vida, e, de outro, expandir seu gesto em nome da vida.