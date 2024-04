Google Chrome rastreia seus dados mesmo no modo anônimo; saiba como se proteger

Desde 2020, o Google enfrenta na justiça norte-americana uma ação envolvendo o modo anônimo de seu navegado Chrome. De acordo com processo, o Google vinha ilegalmente coletando dados de usuários que usaram o navegador em seu modo privado, que supostamente não rastreia o comportamento online.

Após um processo, companhia concordou em destruir ou desassociar bilhões de registros de dados armazenados nos últimos anos a indivíduos que fizeram uso do Chrome em modo anônimo.

Embora os usuários não estejam sendo indenizados, os advogados que entraram com o caso acreditam que a aplicação de garantias e salvaguardas mais rigorosas custarão de US$ 4,75 bilhões a US$ 7,8 bilhões ao Google, com base no valor estimado das informações pessoais protegidas pelo acordo.