Câmera mais potente do mundo é instalada em telescópio no Chile

Chile instala a câmera mais potente do mundo em telescópio. O aparelho tem três vezes a capacidade da atual câmera telescópica mais potente do globo e poderá fazer fotos de 3,2 mil megapixels.

Com equipamento, astrônomos do Observatório Vera C. Rubin querem revolucionar astronomia.

Cercados pelas montanhas desérticas e pelo céu azul do norte do Chile, os astrônomos do Observatório Vera C. Rubin esperam revolucionar o estudo do universo com a instalação da maior câmera digital do mundo em um telescópio.