PwC se tornará maior cliente corporativo da OpenAI

(Reuters) - A PwC se tornará a maior cliente e a primeira revendedora do produto corporativo da OpenAI como parte de um novo acordo, disse a gigante da contabilidade nesta quarta-feira. A PwC lançará o ChatGPT Enterprise, uma versão do chatbot da startup voltada para grandes empresas.

A PwC fornecerá o ChatGPT Enterprise a seus 75 mil funcionários nos EUA e 26 mil no Reino Unido, de acordo com o Wall Street Journal.

"Estamos ativamente engajados na inteligência artificial generativa, com mais de 95% das contas de clientes de consultoria do Reino Unido e dos EUA, além de discutirmos o uso e as implicações da IA com muitos de nossos clientes de auditoria", disse a PwC.