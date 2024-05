CORREÇÃO (OFICIAL)-Aliança da 99 dobra meta de carros elétricos e passa a incluir motos

Segundo Hipolito, o aumento do imposto não será um problema para a aliança. "Para contornar o Imposto de Importação vamos ter fábrica local", disse o executivo, referindo-se aos centros de produção da BYD na Bahia e da GWM em São Paulo.

"Nosso nicho é mais 'low end', então se encaixa com a produção local começando a partir deste ano. Achamos que o imposto pudesse ser um problema, mas com a evolução das estratégias e da tecnologia, não vai ser", acrescentou Hipolito, mencionando a queda nos preços dos veículos elétricos desde 2022 e maior disponibilidade de modelos no país.

No lançamento da aliança, em 2022, o grupo teve dificuldade para encontrar 50 motoristas do aplicativo dispostos a encarar a locação do modelo elétrico Leaf, da Nissan, que custava quase 300 mil reais.

"Hoje o número de carros (elétricos) tem crescido mais rápido do que imaginávamos", disse Hipolito. A autonomia do Leaf não atingia os 200 quilômetros, ante mais de 300 quilômetros de um BYD Dolphin, que custa mais barato.

A aliança da 99 está trazendo mais carros elétricos da BYD. Um total de 200 unidades do Dolphin serão importadas e disponibilizadas para locação para motoristas do aplicativo por meio da parceria da aliança com o grupo brasileiro Osten, disse o executivo.

Hipolito evitou mencionar cifras da operação, mas o principal objetivo da 99 no incentivo aos carros elétricos é o engajamento dos motoristas com a plataforma. "Engajamento nessa indústria custa muito dinheiro", afirmou. "É a nossa principal métrica."