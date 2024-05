Tribunal dos EUA ouve em setembro contestações à potencial proibição do TikTok

WASHINGTON (Reuters) - Um tribunal de apelações dos Estados Unidos estabeleceu nesta terça-feira um cronograma acelerado para considerar contestações judiciais à nova legislação que exige que a chinesa ByteDance se desfaça dos ativos do TikTok nos EUA até 19 de janeiro ou enfrente a proibição do aplicativo no país.

O tribunal de apelações para o distrito de Columbia ordenou que o caso fosse marcado para ouvir argumentações em setembro, após o TikTok, a ByteDance e um grupo de criadores de conteúdo do TikTok se unirem ao Departamento de Justiça dos EUA no início deste mês para solicitar ao tribunal um cronograma acelerado.

Sob o cronograma do tribunal, os criadores, o TikTok e a ByteDance precisam apresentar suas contestações por escrito até 20 de junho, enquanto para o Departamento de Justiça o prazo é até 26 de julho, com as devidas réplicas até 15 de agosto.