China cria 3º fundo com US$47,5 bi para impulsionar setor de chips

PEQUIM (Reuters) - A China criou seu terceiro fundo de investimento estatal planejado para impulsionar o setor de semicondutores, com um capital registrado de 344 bilhões de iuans (47,5 bilhões de dólares), de acordo com dados do governo.

As centenas de bilhões de iuans investidos no setor colocam em perspectiva a iniciativa do presidente Xi Jinping de alcançar a autossuficiência da China em microprocessadores.

Esse compromisso assumiu uma urgência renovada depois que os Estados Unidos impuseram uma série de medidas de controle de exportação nos últimos dois anos, acusando Pequim de poder usar chips avançados norte-americanos para aumentar suas capacidades militares.