Tradutor alemão orientado por IA DeepL é avaliado em US$2 bi

"Estamos nos aproximando de um ponto de inflexão no boom da IA, em que as empresas que estão correndo para adotar a tecnologia começam a discernir entre o hype e as soluções que são seguras e realmente resolvem problemas reais em seus negócios", disse o fundador e presidente-executivo da DeepL, Jarek Kutylowski.

Kutylowski, ex-diretor de tecnologia da Linguee, fundou a DeepL em 2018, que até agora fornece serviços de tradução comercial para mais de 100 mil empresas, incluindo Nikkei, Coursera e Deutsche Bahn.

(Por Andrey Sychev)