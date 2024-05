Em cúpula sobre IA em Seul, Coreia do Sul pede que mundo tem de cooperar na tecnologia

"Precisamos ir além do voluntariado... as pessoas afetadas devem estabelecer as regras por meio dos governos", disse Francine Bennett, diretora do Ada Lovelace Institute, voltado para a IA.

Deve-se provar que os serviços de IA atendem aos padrões de segurança obrigatórios antes de serem lançados no mercado, para que as empresas equiparem a segurança ao lucro e evitem qualquer possível reação do público em caso de danos inesperados, disse Max Tegmark, presidente do Future of Life Institute, uma organização que fala sobre os riscos dos sistemas de IA.

Lee disse que as leis tendem a ficar para trás em relação à velocidade do avanço de tecnologias como a IA.

"Mas para que o público possa usá-la com segurança, é necessário que haja leis e regulamentações flexíveis."