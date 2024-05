Scale AI é avaliada em US$14 bi em rodada de financiamento apoiada por Nvidia e Amazon

A empresa também ajuda sua clientela - incluindo Microsoft, Morgan Stanley, OpenAI e Cohere, a criarem e refinarem conjuntos de dados.

A rodada de financiamento da empresa sediada em São Francisco é a mais recente de uma série de transações na área de IA.

As startups de IA levantaram 19,15 bilhões de dólares em financiamento de capital de risco no primeiro trimestre, em comparação com 16,36 bilhões no mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da PitchBook.

A Scale AI disse que usará o capital para desenvolver recursos de dados com seus clientes corporativos e o Departamento de Defesa dos EUA e a Casa Branca.

O governo dos EUA vem formando parcerias com empresas focadas em IA e lançou várias iniciativas para inovação na área.

Outros investidores de alto nível que participaram da última rodada de financiamento da Scale incluíram Coatue, Tiger Global Management, Intel Capital e AMD Ventures.