Grupos chineses reduzem preços de modelos de linguagem usados em chatbots de IA

A empresa foi rapidamente seguida pelo Baidu, que horas depois anunciou que seus modelos Ernie Speed e Ernie Lite seriam gratuitos para todos os usuários corporativos.

Uma guerra de preços no espaço de computação em nuvem da China vem ocorrendo nos últimos meses, com Alibaba e Tencent recentemente baixando os preços de seus serviços no setor.

Muitos fornecedores de computação em nuvem na China contaram com os serviços de chatbots de IA para impulsionarem as vendas, depois que a China viu uma onda de investimentos em grandes modelos de linguagem em resposta à estreia bem-sucedida do ChatGPT da norte-americana OpenAI no final de 2022.

A guerra de preços no espaço de computação em nuvem da China agora atingiu os modelos de idiomas grandes que baseiam esses chatbots, ameaçando reduzir as margens de lucro das empresas.

O Ernie Lite e o Ernie Speed da Baidu foram lançados em março e até esta terça-feira os clientes corporativos pagavam para usá-los.

A Bytedance, dona do TikTok, anunciou na semana passada que o modelo principal de seus LLMs Doubao teria um preço 99,3% menor do que a média do setor para usuários corporativos.