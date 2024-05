Wall Street aposta em resultados trimestrais estelares da Nvidia

O aumento dos preços dos chips de memória usados nos microprocessadores de IA também pode prejudicar as margens da Nvidia, com os analistas esperando uma margem bruta ajustada de 75,8% no segundo trimestre, em comparação com as expectativas de cerca de 77% no primeiro.

A margens bruta pode sofrer um leve impacto dos "custos de memória que estão subindo e aumentando", disse Heydorn, da G.P. Bullhound.

De modo geral, os analistas continuam confiantes no crescimento da Nvidia, já que pesos pesados da tecnologia, da Microsoft à Meta, aumentam os gastos com centrais de processamento de dados em uma corrida pela IA generativa que tem movimentado bilhões de dólares.

É provável que os gastos globais com serviços de infraestrutura de computação em nuvem aumentem 20% em 2024, em comparação com 18% em 2023, de acordo com a empresa de pesquisa Canalys.

"Os investimentos das grandes empresas de tecnologia continuam altos. Apesar de seus esforços para explorarem chips alternativos ou internos, suas opções são restritas tanto pela capacidade limitada de fornecimento quanto pelo desafio de superar o desempenho comprovado da Nvidia", disse Ido Caspi, analista da Global X ETFs. "Ainda vemos a Nvidia como líder do setor em um futuro próximo."