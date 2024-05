Cervejaria Kirin vai vender colher elétrica para realçar sabor de alimentos

A Kirin venderá online apenas 200 das Colheres de Sal Elétricas por 19.800 ienes (127 dólares) este mês e fará uma tiragem limitada em uma varejista japonesa em junho, mas espera ter 1 milhão de usuários em todo o mundo dentro de cinco anos. As vendas no exterior começarão no próximo ano.

A colher, feita de plástico e metal, foi co-desenvolvida pelo professor Homei Miyashita da Universidade Meiji, que demonstrou o efeito de melhora no sabor anteriormente por meio de hashis elétricos. O efeito ocorre através da passagem de um campo elétrico fraco da colher para concentrar íons de sódio na língua e aumentar a percepção do sabor salgado do alimento.

A Kirin, que está se voltando para a área da saúde a partir de seu setor tradicional de cerveja, disse que a tecnologia tem um significado especial no Japão, onde o adulto médio consome cerca de 10 gramas de sal por dia, o dobro da quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde.

"O Japão tem uma cultura alimentar que tende a favorecer os sabores salgados", disse Ai Sato, pesquisador da Kirin. "Os japoneses, como um todo, precisam reduzir a quantidade de sal ingerida, mas pode ser difícil se afastar do que estamos acostumados a comer.

Pesando 60 gramas, a colher funciona com bateria recarregável de lítio.