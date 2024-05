Apple reduz preços de iPhone na China diante de concorrência acirrada com Huawei

Enquanto o maior desconto na campanha de fevereiro foi de 1.150 iuans, desta vez os descontos são de até 2.300. O maior desconto se aplica ao modelo de 1 TB do iPhone 15 Pro Max, enquanto outros modelos também sofrem cortes significativos nos preços.

Por exemplo, a versão de 128 GB do modelo básico do iPhone 15 tem um desconto de 1.400 iuans, de acordo com verificações da Reuters na segunda-feira.

O aumento da pressão competitiva sobre a Apple ocorre depois que a Huawei apresentou no mês passado sua nova série de smartphones de ponta, o Pura 70, após o lançamento do Mate 60 em agosto passado.

O esforço anterior da Apple em fevereiro parece ter ajudado a empresa a atenuar a desaceleração das vendas na China.

As vendas da Apple na China aumentaram 12% em março, de acordo com cálculos da Reuters baseados em dados da China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). Isso representa uma melhora significativa em relação aos dois primeiros meses de 2024, quando a empresa teve queda de 37% nas vendas.

(Por Liam Mo e Casey Hal)