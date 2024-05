Stability AI negocia aporte junto a grupo de investidores

(Reuters) - A startup britânica de inteligência artificial Stability AI está em negociações com um grupo de investidores para um grande aporte de capital na empresa, disse um porta-voz.

"A Stability AI está envolvida em um período de exclusividade com um grupo de investidores em tecnologia de renome mundial", disse o porta-voz.

O site The Information publicou que o grupo de investidores é formado por nomes que incluem o primeiro presidente do Facebook, Sean Parker, e o ex presidente-executivo da empresa de efeitos visuais Weta Digital Prem Akkaraju.