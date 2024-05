Apple deve lançar iPhone mais fino em 2025, diz site

A esperada reformulação ressalta a necessidade da Apple de aprimorar o iPhone, enquanto a companhia enfrenta forte concorrência das chinesas Honor e Huawei e da sul-coreana Samsung Electronics.

A Samsung teve a maior participação no mercado de smartphones nos primeiros três meses de 2024, com 20,8%, seguida pela participação de mercado de 17,3% da Apple, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado IDC.

No segundo trimestre fiscal, as vendas do iPhone caíram 10,5%, para 45,96 bilhões de dólares.

A Apple também planeja parar a produção do modelo mais barato iPhone Plus e pretende lançar um modelo com preço menor, sucessor do iPhone SE, em 2025, segundo o site.

(Por Jaspreet Singh)