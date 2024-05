Senadores dos EUA divulgam roteiro de políticas de IA e buscam aumento de financiamento do governo

Juntamente com os republicanos Mike Rounds e Todd Young e o democrata Martin Heinrich, Schumer divulgou um roteiro que se baseia na contribuição de especialistas para abordar questões espinhosas decorrentes do rápido avanço da IA.

Os senadores apoiaram uma meta de relatório da comissão de chegar a um financiamento governamental de pelo menos 32 bilhões de dólares por ano para aspectos de inovação em IA não relacionados à defesa.

"Este é um momento em que os dólares relacionados a esse investimento específico pagarão dividendos aos contribuintes deste país a longo prazo", disse Rounds.

"A China agora gasta provavelmente cerca de 10 vezes mais do que nós no desenvolvimento de IA. Eles estão com pressa."

A soma representa "um aumento do financiamento emergencial para consolidar o domínio dos Estados Unidos em IA", incluindo "superar a China", disse Schumer aos repórteres pouco antes do lançamento.

Os senadores ainda estão considerando quanto o Congresso deve dedicar adicionalmente à IA relacionada à defesa, "mas será um número muito grande", acrescentou Schumer.