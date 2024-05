Plataformas tech buscam acordos publicitários enquanto TikTok é afetado por questões políticas

O TikTok deve gerar 8,66 bilhões de dólares em receita publicitária nos EUA este ano, de acordo com uma estimativa da empresa de pesquisa Emarketer. Embora seja uma fração do tamanho do Google e da Meta, o TikTok deu início à febre dos vídeos curtos e levou os rivais a criar recursos semelhantes.

"O TikTok precisa mostrar aos anunciantes que está tudo normal nos negócios, embora não seja nada disso", disse Jasmine Enberg, principal analista da Emarketer.

Na quarta-feira, a Snap, proprietária do aplicativo Snapchat, disse que também se associará à NBCUniversal para enviar influenciadores populares aos jogos para filmar conteúdo.

O foco em vídeos produzidos profissionalmente visa atrair marcas cautelosas em relação aos aspectos negativos das mídias sociais ou ao conteúdo gerado por inteligência artificial (IA).

"As marcas precisam dedicar um pouco mais de tempo para pensar realmente na qualidade dos ambientes, por isso essas parcerias de conteúdo que estão sendo criadas são tão importantes", disse Robert Silver, chefe de mídia da agência de marketing digital Razorfish.

A Meta, dona do Facebook e do Instagram, concentrou seu NewFront no Reels, concorrente do TikTok que agora representa metade do tempo que os usuários passam no Instagram.