TSMC diz que tecnologia de fabricação de chips "A16" começará produção em 2026

SANTA CLARA, Califórnia (Reuters) - A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) disse nesta quarta-feira que uma nova tecnologia de fabricação de chips chamada "A16" vai entrar em produção no segundo semestre de 2026.

Em uma conferência na Califórnia, nos Estados Unidos, o codiretor de operações da TSMC Y.J. Mii disse que a tecnologia também permitirá a entrega de energia aos chips de computação pelo lado de trás do chip, o que ajuda a acelerar os chips de inteligência artificial e é uma área na qual a TSMC tem competido com a rival norte-americana Intel.

A TSMC é a maior fabricante terceirizada de chips do mundo para empresas como a Nvidia e atualmente fabrica os chips mais rápidos do mundo. Em março, a Intel disse que espera ultrapassar a TSMC na fabricação de chips mais rápidos com a sua tecnologia "14A" em 2026.