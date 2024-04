Projeto de lei do TikTok nos EUA cria potencial conflito sobre proteções à liberdade de expressão

Especialistas jurídicos disseram que os oponentes da lei podem argumentar que ela viola a liberdade de expressão ao impedir que os usuários se expressem e que as empresas usem o aplicativo para promover produtos.

O TikTok já derrotou uma tentativa semelhante de proibir seu uso no Estado norte-americano de Montana, embora o Estado esteja apelando da decisão.

Jameel Jaffer, diretor executivo do Instituto Knight da Primeira Emenda, chamou o esforço legislativo dos EUA de “censura – pura e simplesmente” numa carta que o seu grupo e outros enviaram aos parlamentares em março.

Um tribunal que concordar com essa avaliação aplicará um escrutínio rigoroso, o que significa que o governo terá de provar que não violou os direitos de expressão ao abrigo da Primeira Emenda da Constituição e que não existem formas menores de alcançar os objetivos de segurança nacional do governo.

Os promotores do projeto de lei argumentaram que ele não tem nada a ver com discurso, mas apenas regula uma atividade comercial, exigindo que a ByteDance, proprietária do TikTok com sede em Pequim, venda as operações nos EUA dentro de cerca de um ano, negando à China acesso fácil aos dados dos usuários.

O projeto de lei define o Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Colúmbia (D.C. Circuit) como o local para quaisquer contestações legais. A TikTok poderá pedir ao tribunal que proíba preliminarmente a aplicação da lei enquanto processa um caso alegando que a medida é ilegal e deve ser anulada.