Secretária dos EUA minimiza tecnologia da China incorporada em chip de celular da Huawei

"O que isso me diz é que os controles de exportação estão funcionando, porque esse chip não é nem de longe tão bom, (...) está anos atrás do que temos nos EUA", disse ela. "Temos os semicondutores mais sofisticados do mundo. A China não tem."

Washington está envolvida em um esforço de anos para impedir o acesso da China a chips e ferramentas de produção de semicondutores avançados.

A Huawei foi adicionada a uma lista de entidades com restrições para aquisição de chips dos EUA em 2019, em meio a alegações norte-americanas de que a empresa poderia espionar os EUA sob ordem de Pequim.

Mas os fornecedores da China, incluindo a Intel, receberam licenças no valor de bilhões de dólares para continuarem a vender produtos para a Huawei. E a revelação do primeiro notebook da empresa habilitado para funções de inteligência artificial e equipado com um chip Intel, neste mês alimentou controvérsia entre congressistas republicanos com postura linha dura contra a China.

Quando perguntaram à secretária se ela está sendo suficientemente dura com as grandes empresas, Raimondo foi enfática.

"Eu responsabilizo as empresas tanto quanto qualquer outra pessoa", disse ela no programa "60 Minutes". "Quando eu digo às empresas que elas não podem vender seus semicondutores para a China, elas não gostam disso, mas eu faço isso", acrescentou.