Grindr enfrenta processo no Reino Unido acusado de violações à proteção de dados

LONDRES (Reuters) - O aplicativo de relacionamento Grindr está enfrentando um processo coletivo em Londres que acusa a empresa de falhar na proteção de dados dos usuários e afirma que informações privadas, incluindo status de HIV, foram compartilhadas com terceiros sem consentimento.

O escritório de advocacia Austen disse que o processo está sendo apresentado no Tribunal Superior de Londres e que milhares de usuários do Grindr no Reino Unido podem ter sido afetados. A firma alega que as informações altamente confidenciais dos usuários, incluindo o status de HIV e a data do último teste de HIV, foram fornecidas a terceiros para fins comerciais.

O Grindr disse em declaração ao jornal The Guardian que planeja "responder vigorosamente a essa alegação, que parece ser baseada em uma descaracterização de práticas de mais de quatro anos atrás".