Ações da Netflix recuam após empresa anunciar fim de compartilhamento de métricas

"Os investidores gostam de transparência e o mercado tem julgado a Netflix com base no sucesso de seus assinantes desde que ela entrou no mercado de ações", disse Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell.

"Para muitos, essa é uma métrica valiosa e escondê-la chega em um momento em que muitas pessoas estão se perguntando se a Netflix atingiu a saturação em muitas regiões."

A Netflix adicionou novos clientes no primeiro trimestre, mas sua previsão de receita para o segundo trimestre não atendeu às expectativas do mercado de 9,54 bilhões de dólares na quinta-feira. A empresa também decidiu não divulgar os ganhos de assinantes e a receita média por membro a partir do primeiro trimestre de 2025.

"Embora isso seja parcialmente um sinal da incomparável participação de mercado da Netflix, também levanta questões sobre o teto final do streamer no cenário atual", disse Brandon Katz, estrategista da Parrot Analytics.

As ações da Netflix caíam 7,8%, para 562,71 dólares.

Outras empresas de tecnologia, como a Meta e o X, também pararam de divulgar relatórios sobre os usuários ativos mensais à medida que o crescimento diminuiu.