Tesla cai na bolsa após Deutsche Bank sinalizar riscos de foco em táxi robô

(Reuters) - As ações da Tesla caíram para o nível mais baixo em mais de um ano nesta quinta-feira, depois que o Deutsche Bank citou preocupações sobre o foco crescente da montadora em tecnologia de direção autônoma em um momento em que os resultados estão sob pressão.

As ações da empresa liderada por Elon Musk caíam 3,4% às 13h24 (horário de Brasília), depois que o banco reduziu a recomendação sobre os papéis para "manter" e cortou preço-alvo de 189 para 123 dólares. A ação era negociada a cerca de 150 dólares.

O comentário do Deutsche Bank segue reportagem da Reuters no início deste mês, segundo a qual a Tesla decidiu cancelar o desenvolvimento de um veículo de massa, que os investidores esperavam que impulsionasse o crescimento da companhia. Em vez do projeto do Model 2, a empresa decidiu focar na manutenção do desenvolvimento de táxis robôs na mesma plataforma de veículo.