ASML tem resultado abaixo do esperado no 1º tri

RESTRIÇÕES PARA CHINA

O governo dos EUA tem procurado enfraquecer a capacidade da China de fabricar seus próprios chips, restringindo as exportações de equipamentos avançados de fabricação. A China, por sua vez, está realizando um programa de vários anos para reduzir sua dependência de chips importados.

O resultado foi que os fabricantes de chips chineses estão se aglomerando para comprar equipamentos mais antigos da ASML que não enfrentam restrições de exportação, necessários para fabricar chips que vão desde geladeiras e automóveis até brinquedos e smartphones.

As vendas dos sistemas de litografia da ASML para clientes na China representaram um recorde de 49% do total no primeiro trimestre, ou cerca de 2 bilhões de euros, disse a empresa.

Em 2023, a China representava 29% das vendas da ASML, em parte porque os clientes de lá compraram os equipamentos de médio porte da empresa antes que as novas restrições à exportação entrassem em vigor em 1º de janeiro destea ano.

De 2020 a 2023, a China foi o terceiro mercado da ASML, depois de Taiwan e Coreia do Sul, e à frente dos Estados Unidos.