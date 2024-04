Magazine Luiza lança primeiros serviços de nuvem e mira mercado tecnológico

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Magalu Cloud, o serviço de nuvem do Magazine Luiza, lançou nesta terça-feira seus três primeiros serviços, com seu diretor afirmando que o segmento pode, no futuro, dar mais retorno à empresa do que a venda de produtos.

"Acho que será possível. A tecnologia, em geral, é um negócio com potencial de margem maior e a gente tem muito potencial para crescer", disse Christian "Kiko" Reis, diretor da Magalu Cloud, no evento Web Summit Rio.

Os serviços Object Storage, Turia IAM e ID Magalu já estão disponíveis ao público e podem ser contratados por intermédio do console web da Magalu Cloud.