Intel lançará dois chips de IA para China com recursos reduzidos

A rival Nvidia também tem planos para três chips específicos para a China depois que os Estados Unidos, no final do ano passado, reforçaram uma regra que limita as capacidades dos chips de IA que podem ser enviados para a China.

Os chips de IA da Intel específicos para a China são baseados na mais recente linha de produtos Gaudi 3 da empresa, que foi revelada em 9 de abril, com recursos de hardware semelhantes, incluindo memória no chip, memória de alta largura de banda e padrões de interface.

No entanto, para cumprir os regulamentos de controle de exportação, o desempenho dos chips será significativamente reduzido.

(Reportagem de Liam Mo e Brenda Goh)