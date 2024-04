Yahoo compra plataforma de notícias baseadas em IA dos cofundadores do Instagram

O Yahoo, que não informou o valor do negócio, foi comprado pela empresa de private equity Apollo Global Management por 5 bilhões de dólares em 2021.

A Artifact foi lançada no início de 2023 por Systrom e o brasileiro Mike Krieger. Ambos trabalhavam na Meta até 2018. A saída deles da empresa antes conhecida como Facebook, compradora do Instagram em 2012, ocorreu por relacionamento tenso com o presidente da Meta, Mark Zuckerberg, e diferenças em suas visões para a plataforma de fotos e vídeos, segundo relatos publicados pela imprensa na época.

Systrom e Krieger trabalharão com o Yahoo durante uma fase de transição após o negócio, disse o Yahoo.

(Por Jaspreet Singh e Yuvraj Malik)