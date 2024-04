Valor de mercado da Xiomi após lançar carro elétrico supera GM e Ford

Por Sarah Wu

PEQUIM (Reuters) - As ações do grupo chinês de eletrônicos Xiaomi subiram até 16% nesta terça-feira, depois que a companhia lançou na semana passada um carro elétrico que atraiu grande interesse do público, embora uma corretora tenha previsto que a empresa vai ter um prejuízo de quase 10 mil dólares com cada veículo neste ano.

As ações da Xiomi atingiram o maior valor desde janeiro de 2022 no primeiro dia de negociação desde o lançamento na quinta-feira do primeiro carro da companhia, que segue o estilo da Porsche. As ações perderam parte da força mais para o final da sessão, mas encerraram com salto de 9%, o que elevou o valor de mercado da empresa em 4 bilhões de dólares.