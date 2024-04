OpenAI retira propriedade de Sam Altman sobre fundo de apoio a startups

O OpenAI Startup Fund está investindo 175 milhões de dólares arrecadados de parceiros da OpenAI, como a Microsoft, embora a própria OpenAI não seja investidora.

O controle do fundo foi transferido para Ian Hathaway, um sócio do fundo desde 2021, de acordo com o documento. Altman não será mais sócio-gerente do fundo.

Segundo a OpenAI, Hathaway supervisionou o programa acelerador do fundo e liderou investimentos em empresas como Harvey, Cursor e Ambience Healthcare.

