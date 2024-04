EXCLUSIVO-Microsoft vai separar Teams e Office globalmente em meio a escrutínio antitruste

O Teams, que foi adicionado ao Office 365 em 2017 gratuitamente, substituiu o Skype for Business e se tornou popular durante a pandemia devido em parte à sua ferramenta de chamadas de vídeo.

Os rivais, no entanto, disseram que o empacotamento dos produtos dá à Microsoft uma vantagem injusta. A empresa começou a vender os dois produtos separadamente na UE e na Suíça em 1 de outubro do ano passado.

"Para garantir clareza aos nossos clientes, estamos estendendo as medidas que tomamos no ano passado para separar o Teams do M365 e do O365 no Espaço Econômico Europeu e na Suíça para os clientes em todo o mundo", disse um porta-voz da Microsoft.

"Isso também atende aos comentários da Comissão Europeia, oferecendo às empresas multinacionais mais flexibilidade quando desejam padronizar suas compras em diferentes regiões."

A Microsoft disse em uma publicação que está introduzindo uma nova linha de suítes comerciais do Microsoft 365 e do Office 365 que não incluem o Teams em regiões fora da UE e da Suíça, e também uma nova oferta independente do Teams para clientes corporativos nessas regiões.

A partir de 1º de abril, os clientes podem continuar com seu contrato de licenciamento atual, renovar, atualizar ou mudar para as novas ofertas.